Почему Аллу Пугачеву невозможно «нагнуть». Колонка Иосифа Пригожина

День рождения Аллы Пугачевой — отличный повод порассуждать о феномене этой без преувеличения великой артистки, которая, даже уже почти не выступая, остается признанным первым номером российской эстрады.

Почему Пугачева сегодня, как и в советские времена, остается самым популярным представителем российского шоу-бизнеса? На этот вопрос могу ответить так. Это яркая индивидуальность, личность, которая оставила важный след в музыкальной культуре России. Она не просто певица, но во многом прорицательница, что всегда позволяло ей заглядывать в будущее, понимать, как оставаться востребованной и заметной.

Да, сегодня Алла Пугачева почти не выступает, она посвятила себя исключительно семье, детям. Алла наслаждается своим материнством, ведь в юности, когда у нее родилась дочь Кристина [Орбакайте], она из-за занятости была всего этого в значительной степени лишена.

Но даже не выступая, Пугачева остается не просто заметной фигурой, а именно первым номером, о ней постоянно говорят, ее песни слушают, записи концертов по-прежнему востребованы. Полное ощущение, что она вообще не уходила со сцены.

Секрет популярности

Секрет полувековой популярности Примадонны, на мой взгляд, в том, что она не только гениальная артистка, но и великий пиарщик, мастер продвижения себя и своего образа. Пугачеву всегда окружали талантливые люди, которые помогали созданию ее славы, а сейчас не позволяют забыть о ней. Но Примадонну не забывают не только потому, что она сама не дает о себе забыть. Дело также в ее великом музыкальном наследстве. Вспомните, какие гениальные композиторы писали для нее песни! Вспомните, как каждая ее новая композиция становилась хитом и буквально шла в народ! Что ни песня — то хит, что ни песня — то боевик!

Знаете, с кем можно сравнить Пугачеву? Только с американской певицей Мадонной! Я не сравниваю жанры, в которых они работают. Но с Мадонной нашу Примадонну роднят талантливо созданный свой собственный неповторимый образ, бешеная трудоспособность, роль в культуре.

Алла Пугачева спела столько великих песен, что уже одно это никогда не даст забыть о ней. Ее репертуар всегда был главным критерием ее успеха. Но не только это. Есть еще одно ее качество, которое мне кажется определяющим.

Несгибаемая Алла

Уникальность Аллы Пугачевой еще и в том, что она никогда не плыла по течению. Алла всегда шла своей дорогой, не уклоняясь ради сиюминутной выгоды ни вправо, ни влево. С первых шагов на эстраде она была готова ломать существующие стандарты. Она всегда находила для себя возможность в любой ситуации оставаться яркой индивидуальностью, всегда и везде была заметна и неповторима.

Пугачева никогда не пела чужих песен, ей всегда хватало своих. Ее никто и никогда не мог, как говорится, «нагнуть», что-то ей приказать, заставить что-то делать против ее воли. Она всегда была несгибаемой и такой остается. Это главная отличительная черта Пугачевой — поступать так, как она считает нужным. Еще с советских времен никакой руководитель не мог ей ничего приказать. Даже была такая шутка: Кто такой [руководитель СССР] Леонид Ильич Брежнев? — Мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой…