Кети Топурия из «А’Студио» о первой встрече с Пугачевой: Не одобрила, но поддержала

Москва, 15 апреля. Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия в беседе с ФАН рассказала о своей первой встрече с Аллой Пугачевой, которой в четверг исполняется 72 года.

«Когда она меня послушала — не то, чтобы одобрила, но поддержала, — поделилась воспоминаниями Топурия. — Она с симпатией ко мне относится, а своей поддержкой немало помогла мне в карьере. Это женщина, которая может даже просто сидеть с тобой и ничего не говорить. Но у нее такая энергетика, сумасшедшая просто!»

Слава к казахской поп-группе «А’Студио» пришла в 1990 году после выступления на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Кети Топурия пришла в группу в 2005 году.

«Алла Борисовна сыграла роль не только в моей судьбе, а вообще в судьбе группы «А’Студио». Благодаря ей ребята приехали в Москву, попали в «Театр Аллы Пугачевой» и стали тем, кем они стали. Всегда ценят, помнят и обожают Аллу Борисовну», — подчеркнула собеседница ФАН.

Кети Топурия добавила, что впервые услышала песни Примадонны в свои 6 лет и сегодня с удовольствием исполняет песни из ее репертуара.

«Я ее очень люблю», — призналась певица.

Ранее знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс признался ФАН, что с большим удовольствием встретится с не менее знаменитой российской певицей Аллой Пугачевой, когда она прилетит на его родину.

Звезда эстрады Алла Пугачева в четверг, 15 апреля, принимает поздравления с днем рождения от поклонников и коллег по цеху. С утра ее ждал целый концерт от детей и супруга Максима Галкина. Близнецы Лиза и Гарри подготовили для матери несколько стихотворений, сделанные своими руками рисунки и другие подарки.

В числе первых поздравила Примадонну и ее старшая дочь, певица Кристина Орбакайте.