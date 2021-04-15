Силовики строят версии фатального возгорания одежды у старушки под Белгородом

Белгород, 15 апреля. Следователи разбираются в смерти 80-летней пенсионерки, труп которой нашли обгоревшим до неузнаваемости. Как стало известно ФАН, на женщине по невыясненным причинам вспыхнула одежда.

В дежурную часть полиции Прохоровского района Белгородской области 14 апреля поступило заявление от местных жителей. Они сообщили, что обнаружили труп своей родственницы, который сильно обгорел, хотя следов пожара они не обнаружили. На место происшествия в село Радьковка выдвинулась оперативно-следственная группа. После осмотра тела и близлежащей территории правоохранители не смогли с точностью определить причины, способствовавшие смерти пожилой женщины.

«По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет внесено решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Силовики предполагают, что пострадавшая, возможно, хотела сжечь старую траву, и в это время что-то пошло не так.

«Внук погибшей женщины каждый день после школы навещал бабушку, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день он, как обычно, зашел во двор частного дома, но входная дверь была закрыта. Он несколько раз постучал и, не дождавшись ответа, ушел».

Дома он рассказал родителям, что бабушка ему не открыла дверь. Родственники забеспокоились и стали звонить ей на телефон. После того, как пенсионерка не взяла трубку, они пошли ее проведать.

«После тщательных поисков они нашли сильно обгоревший труп женщины на приусадебном участке. Вокруг не было никаких следов от большого пожара, лишь трава в некоторых местах имела следы поджога», — дополнил источник.

Правоохранители предположили, что женщина хотела спалить сухую траву. Возможно, для этого использовала горючую смесь. По каким-то причинам огонь попал на ее одежду, и пенсионерка загорелась. Скорее всего она пыталась сбить с себя пламя, однако в силу преклонного возраста у нее не получилось спасти свою жизнь.