В Совфеде заявили о миллиардных вложениях Запада в сдерживание России через молодежь

За минувшие три-пять лет попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь существенно возросли, приняв системный и масштабный характер. Об этом заявил сенатор Андрей Климов в ходе расширенного заседания рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщает ФАН.

Член комитета Совфеда по международным делам отметил, что США и их европейские партнеры выделяют значительные финансовые ресурсы для вовлечения российской молодежи в протестную активность. По словам сенатора, объем финансирования на «сдерживание» России со стороны Запада в ежегодном исчислении измеряется миллиардами долларов.

«Только по линии признанного нежелательным в России американского «Национального фонда в поддержку демократии» в 2020 году было выделено порядка 700 тысяч долларов на гранты, касающиеся российской молодежи, — сообщил Климов. — Эти деньги идут на поддержку политических акций, на организацию тренингов для активистов и создание устойчивых сетевых связей».

Сенатор рассказал, каким образом иностранные государства пытаются повлиять на молодое поколение в России.

«Молодежной аудитории навязывается ложное представление о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, — подчеркнул Андрей Климов. — Дается заведомо искаженное представление о ряде существующих проблем и путях их решения».

Член Совфеда привел несколько конкретных примеров попыток деструктивного иностранного вмешательства. Среди них — деятельность фонда имени Бориса Немцова.

«Зарегистрированный в Германии фонд имени Немцова планирует провести для молодых российских журналистов очередную летнюю школу по правозащитным акциям и работе со СМИ, — рассказал Климов. — По нашим данным, финансовую поддержку мероприятию предположительно оказывает нежелательный в России «Европейский фонд за демократию» (признан в России иностранным агентом)».

Сенатор подчеркнул, что в ответ на такие действия Запада российский парламент проводит профилактические мероприятия, в том числе совершенствуя законодательство.

«Важно постоянно соотносить наши с вами усилия с реально существующими вызовами, в том числе и в сфере попыток деструктивного влияния извне на российскую молодежь», — заявил глава временной комиссии Совфеда.

Сенатор Климов отметил, что помимо США и их сателлитов, к попыткам деструктивного воздействия на российскую молодежь также причастны экстремистские центры из ряда стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Они ведут подрывную работу с использованием псевдорелигиозной демагогии и спекуляций на темах национально-этнического характера.

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди в своем выступлении отметила, что в настоящее время существует «идеология Сети» и российские дети становятся ее заложниками. По словам сенатора, для борьбы с этим явлением необходима цензура в интернете.

«Нам нужна пропаганда добра, традиционных ценностей, уважения к родителям, — отметила в беседе с ФАН Ковитиди. — Нужна цензура. Хотим мы этого или нет, но сегодня наши дети оказываются в заложниках. Самое страшное, что происходит программирование сознания наших детей».

Сенатор также рассказала, как можно решить проблему внешнего влияния на российскую молодежь.

«Мы должны максимально слышать, привлекать к соработничеству. Запрещать легче, чем выстраивать долгосрочную воспитательную программу молодежи, основанную на целостной государственной идеологии национального единства», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН поделился итогами встречи.

«Я как участник экспертной комиссии могу сказать, что мы пришли к решению и дальше будем работать в том направлении, которое выбрано, — сообщил политолог. — Судя по реакции наших западных оппонентов, это направление правильное. Помимо этого, были сделаны несколько конкретных предложений о том, как нейтрализовать попытки незаконного вовлечения несовершеннолетних в политические процессы с переводом их в разряд так называемых профессиональных правонарушителей».

Ранее в Совфеде рассказали о новых попытках дестабилизации обстановки в РФ.