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Критик Соседов: Пугачева давно не дает ни малейшего повода писать о себе
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Общество

Критик Соседов: Пугачева давно не дает ни малейшего повода писать о себе

По словам музыкального критика, день рождения Примадонны не представляет значимого события.

От былой славы певицы Аллы Пугачевой не осталось и следа. Таким мнением поделился в беседе с ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, день рождения Примадонны не представляет значимого события. Лично у него не нашлось поздравлений для артистки по такому поводу.

«Совершенно ничего не хочу сказать. Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня», — сообщил критик.

Сергей Соседов заявил, что слава артистки осталась в другой эпохе и сейчас исполнительница интересна лишь как очередной способ хоть немного привлечь внимание публики к изданиям.

«Это было в прошлом. Когда-то все было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в свое время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовем на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ. У них же все — инфоповод. Вот недавно мне позвонили по поводу того, что певица Zivert раньше работала стюардессой, а еще раньше то ли стриптизершей была, то ли еще хрен знает что. Меня спрашивают, что я думаю о том, кем она раньше была. А я не вижу здесь темы для разговора», — пояснил собеседник ФАН.

Критик Соседов: «Пугачева давно не дает ни малейшего повода писать о себе»
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

В завершение он отметил, что, по его мнению, жизнь и творчество Примадонны уже давно не представляет интереса.

«Инфоповоды создаются СМИ на пустом месте, чтобы что-то выжать. Поэтому, действительно, день рождения Пугачевой — это вообще сумасшедший повод для писанины, хотя Пугачева давно не дает ни малейшего повода писать о себе, ну ни малейшего!» — подытожил Сергей Соседов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой трогательно поздравили Примадонну с днем рождения.

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