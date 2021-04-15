Бизнесмен Пригожин пригласил Соболь на исправительные работы в его компании

Санкт-Петербург, 15 апреля. Небольшое и гуманное наказание для юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент в РФ) Любови Соболь станет искуплением, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Перовский суд Москвы 15 апреля 2021 года вынес приговор по делу сотрудницы ФБК Соболь. Девушка была признана виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ "Проникновение в жилище с применением насилия". Судебный орган назначил Соболь наказание в виде одного года исправительных работ условно.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Евгения Пригожина на запрос издания Russia News, журналисты которого попросили бизнесмена прокомментировать ситуацию. Предприниматель считает, что наказание пойдет юристу ФБК на пользу.

«Я могу оценивать только свои иски к Любови Эдуардовне. Что касается исправительных работ, то я думаю, что это не приговор суда, а великое благо. Ведь Любу, хорошую по определению девушку, группа негодяев втянула в преступную деятельность. Я тоже в свое время через это прошел. И верю, что это небольшое и гуманное наказание будет для Любы своего рода искуплением и исцелением. Безусловно, труд — это очень важно. Если суд сочтет возможным, то я с удовольствием пригласил бы Любовь Эдуардовну поработать на одном из моих предприятий. И в этом случае я мог бы помочь ей лично в общественно-полезном труде. Ведь не зазорно взять в руки отвертку или грабли, чтобы принести пользу Родине», — заявил Евгений Пригожин.

Как стало известно ранее, виновная в проникновении в чужую квартиру Соболь будет обязана отмечаться в контролирующем органе. Судья подчеркнул, что игнорирование требований может стать причиной замены условного наказания на реальный срок. В этом случае юрист ФБК может повторить судьбу блогера Алексея Навального.