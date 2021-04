Манижа знала, что поедет на Евровидение еще три года назад

Москва, 15 апреля. Певица Манижа Сангин заявила в интервью журналистке Алене Жигаловой, что знала о своей поездке на международный конкурс «Евровидение» еще три года назад.

По словам вокалистки, в 2018 году она была на вечеринке в честь певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении. На этом мероприятии было много популярных блогеров, один из них поинтересовался, кто поедет на конкурс в следующем году, пояснила Манижа.

«Я говорю: «Ну, вообще-то я». Я пошутила тогда. Рассказала блогеру, почему я хотела поехать на Евровидение, что хотела бы выйти с песней I am who I am. Я хотела бы показать чистоту, открытость, настоящую естественную красоту на сцене, без прикрас. Его это так тронуло, что он написал огромную статью», — похвасталась артистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»