Академик РАН допустил развитие хронической формы коронавируса у некоторых пациентов

Москва, 15 апреля. Коронавирусная инфекция иногда протекает в хронической форме. Некоторые люди за время пандемии успели переболеть несколько раз, заявил академик РАН Александр Чучалин.

Российским властям следует создать специальные диспансеры для переболевших коронавирусом, добавил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Чаще всего те, кто перенес COVID-19, сталкиваются с хронической гипоксемией.

«Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные», — добавил председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни».

По данным оперативного штаба на 15 апреля, в РФ выявили 8944 новых случая коронавируса. COVID-19 диагностирован у жителей 83 регионов страны. Почти у 12,5% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции, добавили медики.