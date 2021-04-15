ЛНР обвинила ВСУ в установке 300 мин у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 15 апреля. Саперно-инженерные подразделения ВСУ установили около 300 мин в районе участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские силовики установили мины на автомобильной дороге в районе города Золотое.

«Была отмечена установка более 300 противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими второго батальона 92-й бригады на восточной стороне автодороги Т1316 вблизи участка разведения сил в районе населенного пункта Золотое», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что установка минных заграждений на автомобильных дорогах несет угрозу жизни и здоровью мирных граждан, а также препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в последние месяцы украинская сторона формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией, с помощью которой Киев пытается отвлечь граждан Украины от экономических и социальных проблем. Кроме того, руководство Украины намеренно провоцирует обострение ситуации в Донбассе, надеясь получить от своих западных союзников денежную помощь.