ЦБ РФ повысил курсы евро и доллара

Москва, 15 апреля. Центральный банк Российской Федерации обновил официальные курсы европейской и американской валют на 16 апреля.

Об этом стало известно из информации, представленной на официальном сайте регулятора. Курс доллара увеличился на 1,2982 рубля. Стоимость валюты на пятницусоставляет 76,9808 рубля.

Курс евро был так же повышен Банком России. На 16 апреля валюта прибавила в стоимости 1,6916 рубля, достигнув отметки в 92,2307 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее рассказал журналистам о перспективах американской валюты. Аналитик допустил падение курса доллара до 70 рублей к концу текущего года.