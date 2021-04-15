Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом

Рупор Госдепартамента США «Радио Свобода» и созданный им видеоканал «Настоящее время» (оба признаны иностранными агентами в России) бросились вон из России. На следующий же день после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена оба пропагандистских СМИ приняли решение эвакуировать часть сотрудников и оборудования из московских бюро — якобы в связи с «давлением Кремля».

Это «давление» выражается в том, что решениями российских судов на эти средства массовой информации наложено более 70 млн рублей штрафов за нарушения закона об иностранных агентах. Точнее — за отсутствие обязательной маркировки из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом.

В случае выполнения такого решения оба медиа ждут, как сказано в официальном объяснении главного редактора «Радио Свобода» Дейзи Синделар, «катастрофические последствия для нашей способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией».

Как говорится, спасибо за откровенность, «гордая родительница трансгендерного сына» (так Синделар именует себя в Twitter). Ваша пресс-служба по этому поводу заявила, что в течение 70 лет предлагала российскому народу неподцензурную информацию. Неподцензурную — с чьей стороны? Со стороны USAGM и Конгресса, которые вас финансируют и координируют вашу деятельность?

Да, все понимают, что «это другое», что «автократии» типа российской не имеют права определять границы свободы слова — это-де прерогатива исключительно «демократических обществ», образцом и примером которых являются США.

Вы говорите, что ваша постоянная аудитория сегодня — 6,5% взрослого населения России, и что она является «непрерывно растущей». Это по данным соцопросов ваших коллег-иноагентов, ваших «молочных братьев» типа «Левада-центра»? Или по данным электронной слежки за российскими пользователями, которые передаются в ваше распоряжение? Первое смешно, поскольку «рука руку моет», второе — криминально.

Но вы сами признались, что ваша цель — не предоставление российскому обществу непредвзятой объективной информации (использование слова «неподцензурной» здесь — еще одна сделанная вами подмена понятий: по-вашему, раз информация «неподцензурна» «автократической» российской власти, значит априори уже объективна), но «конструктивное взаимодействие с аудиторией».

В чем же, на ваш взгляд, заключается такое «конструктивное взаимодействие»? В том, чтобы жители России вам доверяли, думали в предлагаемой вами «матрице» и действовали в ваших интересах? Ну так это называется «информационной войной», коллеги. Будь иначе — никаких проблем с маркировкой своих материалов вы бы не испытывали.

«Что значит имя? Роза пахнет розой…» — это русский перевод из великого Шекспира. Если ваша информация объективна, она будет объективной, назовись вы хоть трижды иноагентом. Но не за это вам платят, а за то, чтобы розой пахла субстанция совсем иного рода. В этом вся проблема. А на войне — как на войне. И ваша эвакуация из Москвы в данном случае является выводом оккупационных информационных войск с российской территории.

Да, выводом частичным, как почти одновременно объявленный вашим президентом Джо Байденом вывод «обычных» американских войск с территории Афганистана. Но если там цена вопроса — контроль за опиатным наркотрафиком, то здесь — контроль за полем ценностей и смыслов российского общества.

В 1991 году, когда указом Бориса Ельцина было открыто бюро «Радио Свобода» в Москве, — то был час вашего триумфа, вашей победы на этом поле. Теперь вам приходится отступать. Да, ваше отступление — это еще не бегство, вы отступаете, нанося встречные удары, готовя своему противнику разного рода ловушки и минные поля, оставляя «опорные пункты».

Никто не говорит, будто вы не умеете воевать. Вы — профессионалы, асы. Но ваше дело — неправое. И вы не победите. Один звонок вашего кумира Джо Байдена президенту России Владимиру Путину чего стоит. Обменный курс рубля к доллару сразу поднялся, цены на нефть выросли, санкции против российского госдолга — тоже в пользу дедолларизации нашей экономики. Кстати, в российский долг, в ОФЗ инвесторы тоже вложились по полной.

Как бы то ни было, все это — сотни миллиардов рублей в плюс России. Никто не мог заставить Байдена делать такие подарки — про отказ от захода двух кораблей US Navy в акваторию Черного моря, замораживание конфликта в Донбассе и другие политические «жесты доброй воли» я даже не говорю. Здесь работает та самая логика обстоятельств, которая всегда сильнее логики намерений.

Даже ваших. Скатертью дорога!