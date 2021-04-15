Песков прокомментировал слова госсекретаря США о встрече Путина и Байдена

Москва, 15 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не сможет пройти в ближайшие недели, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что переговоры на уровне глав государств могут пройти в ближайшие несколько недель.

Комментируя слова американца, Дмитрий Песков сказал, что, скорее всего, речь шла о климатическом саммите с участием Путина и Байдена. О сроках проведения двусторонней встречи пока говорить рано, поскольку вопрос еще анализируется, добавил пресс-секретарь.

Как стало известно ранее, президент США впервые дал оценку разговору с Владимиром Путиным.