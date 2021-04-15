«Отдаю дань уважения»: суданцы благодарят петербургского бизнесмена за гумакцию

Хартум, 15 апреля. Распределение гуманитарной помощи от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина продолжается в Судане. Советник организации Baladna Хава Джадид назвал акцию партнерством двух государств на благо человечества.

По его словам, районные комитеты сопротивления и волонтеры доставляют продуктовые наборы малоимущим семьям и нуждающимся. Раздача простирается на множество километров — от востока Нила до южного Хартума.

Хава Джадид выразил глубокую благодарность российскому предпринимателю за оказание гуманитарной помощи в преддверии одного из главных праздников для мусульман — священного месяца Рамадан.

«Партнерство с Пригожиным — партнерство с РФ на благо человечества», — уточнил советник.

Верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмед присоединился к словам благодарности, добавив, что российский предприниматель сыграл огромную роль в поддержке уязвимых слоев населения страны.

«Доставка продуктовых наборов раскрывает значение дружбы между народами», — отметил чиновник.

Федеральный министр социального обеспечения Ахмед Адам Бахит также выразил признательность петербургскому бизнесмену за гуманитарную помощь.

«Восхищаюсь характером человеческих отношений между Суданом и Россией в лице Евгения Пригожина», — подытожил политик.

Пользователи социальных сетей положительно оценили широкий жест российского предпринимателя, доставившего часть продуктовых наборов в район Эль-Бахари.

Специалисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане начали раздавать суданцам пайки. Члены комитетов сопротивления, которые распространяли их, не ожидали такого большого количества людей.

«Им пришлось пойти на склад за второй партией гуманитарной помощи. Слава богу хватило всем нуждающимся!» — говорится в посте.

В комментарий к публикации суданцы благодарят Евгения Пригожина и желают ему успехов в будущих начинаниях.

«Мир вам. Рамадан Карим Мубарак! Желаем здоровья!», — написал один из пользователей.

Другой новостной источник в Facebook также положительно отреагировал на доставку гуманитарной помощи из России.

«Отдаю дань уважения петербургскому бизнесмену, который решил накормить суданские семьи в Рамадан», — говорится в сообщении.

Неделю назад в Хартум доставили миллион продовольственных наборов, проспонсированных российским предпринимателем. В состав пайков входят такие крупы как рис и чечевица, а также сахар и мука.

Правительство Судана, комитеты сопротивления и волонтерские организации объединили силы для распределения гумпомощи среди малоимущих семей. Мероприятие продолжится в ближайшие 14 дней.