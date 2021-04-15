Владимир Винокуров указал на нарушение миропорядка со стороны стран Запада

Санкт-Петербург, 15 апреля. Противостояние между Россией и Западом привело к возвращению эпохи холодной войны. С таким заявлением выступил профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

В рамках конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» специалисты обсуждали вопрос «К чему приведет дипломатическая война между Западом и Россией».

Владимир Винокуров считает, что западные страны, включая США, придумывают новые правила и нарушают действующее международное законодательство.

«Мы в последнее время возвращаемся в эпоху холодной войны. И это новая война, которой не зря дали название «Холодная война 2.0». Если раньше противостояние между СССР и США проходило с учетом существовавших норм и правил международного права, то сейчас это все превратилось в самые настоящие нарушения и придуманные новые правила миропорядка. И фактически мы возвращаемся в эпоху военного противостояния», — заявил эксперт.

Плюс ко всему сейчас западные страны продолжают устраивать провокации около российских границ. Причем делается это без оповещения на уровне силовых ведомств.

«В те времена мы наблюдали похожие учения, но то, что происходит сегодня, переброска войск к нашей границе, это как бы из ряда вон выходящие зонтичные учения, и делается это все с многочисленными нарушениями без предупреждения, без оповещения по военным каналам», — заключил Винокуров.

Как стало известно ранее, новые санкции США против России могут вступить в силу 15 апреля.