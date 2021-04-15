Директор ФСБ Бортников рассказал об уловке с двойным терактом

Москва, 15 апреля. Злоумышленники не оставляют попыток совершить кровавые акции в России. Речь идет о возрастании угрозы двойного теракта, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Руководитель спецслужбы рассказал, что в России зафиксирована попытка совершить подобное злодеяние. Суть задумки душегубов сводится к тому, чтобы привести в действие взрывное устройство, дождаться приезда правоохранителей и совершить новый подрыв или атаку.

В Таджикистане задержан злоумышленник, который планировал устроить в России теракт. Иностранец для этого активно контактировал с членами международной террористической организации, сообщал ФАН.