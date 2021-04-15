Певица Манижа рассказала о своих эмоциях после победы в отборе на Евровидение

Москва, 15 апреля. Певица Манижа в этом году будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». По словам артистки, у нее тряслись руки во время подсчета голосов на отборочном этапе.

В этом году впервые за 12 лет прошел отборочный тур на Евровидение. До этого на песенный конкурс предпочитали назначать артиста, который будет отстаивать честь страны. Первый канал выбрал несколько музыкантов, которые претендовали на участие. Среди них были Антон Беляев и группа Therr Maitz, коллектив «2Маши» и певица Манижа, которая и набрала самое больное количество голосов.

По словам Манижи, ожидание результатов отборочного конкурса стало одним из самых волнительных моментов в ее жизни. Певица пыталась сама подсчитать голоса, однако, как она признается, у нее «все плохо с математикой». Перед оглашением победителя она еле справилась с волнением: у нее тряслись руки и ноги. Однако, как только звезда услышала свое имя, поняла — сказка воплотилась в жизнь.

«Я стою в этот момент и понимаю, что это так круто! Я редко побеждала где-то. <...> Я поняла, что впервые должна отпустить все свои страхи и насладиться всем, что я делаю», — рассказала Манижа в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Она отметила, что этот момент очень бы хотела разделить с бабушкой. Женщина еще много лет назад хвасталась: «Манижа поехала на Евровидение», перепутав его с другим конкурсом. Но словам бабушки оказались для Манижи пророческими.

Песня «Русская женщина», с которой певица представит страну на Евровидении, стала камнем преткновения. Многие не поняли смысл текста и даже назвали композицию «полным бредом». Манижа жестко ответила хейтерам на критику в разговоре с корреспондентом британской газеты The Guardian.