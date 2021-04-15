Режиссер Вера Сторожева: Слава богу, звездная болезнь Сергея Пускепалиса не коснулась

Известный российский режиссер Вера Сторожева заявила ФАН, что не менее известного актера театра и кино Сергея Пускепалиса звездная болезнь, слава богу, не коснулась.

Обладатель многочисленных призов и наград в эксклюзивном интервью рассказала об одном из своих любимых артистов, который в четверг празднует 55-летний юбилей. И Сторожева готова снимать его хоть в каждом своем фильме.

«Хочу сразу отметить, что мы начали работать с Пускепалисом на картине «Скоро весна» (вышла в 2009 году. — Прим. ФАН), — вспомнила режиссер. — Причем это был всего второй его фильм в «большом» кино. Сергей, помимо того, что он великолепный актер, с тех пор совершенно не изменился. Хотя стал уже яркой звездой — российской и европейской».

По словам собеседницы ФАН, Пускепалис, кроме того, и сам прекрасный режиссер, театральный, — тот самый человек, который не меняется, в хорошем смысле этого слова.

«Это человек, который не становится более гордым, более заносчивым, знаете же, как многие звезды меняются, — сказала Сторожева. — Звездная болезнь его, слава богу, не коснулась! Просто он вот такой человек. С ним работать мне и всей съемочной группе — всегда одно удовольствие. Когда я начинаю новый проект, всегда думаю: «Кого же будет играть у нас Сережа Пускепалис (смеется)».

Заслуженный артист России всегда с радостью приезжает на съемочную площадку, причем порой даже не читает сценарий, и сразу говорит: «Да!», свидетельствует собеседница ФАН.

«Потому что, говорит, мы работаем на доверии (смеется), — пояснила она. — Вот он сейчас приехал всего на один день, снялся и уехал. Мы снимаем фильм «Мария», полный метр. Мне работать с ним — одно удовольствием. Сергей всегда готов, всегда знает текст, всегда творчески подходит к процессу. Еще он — хороший товарищ».

К Пускепалису можно обратиться с каким-либо вопросом, и он всегда поможет чем может, сказала Сторожева.

«В общем, я очень его люблю, — подчеркнула она. — Я пожелаю ему, поскольку Сережа уже, так сказать, такой знаменитый, тем не менее, не останавливаться! Двигаться дальше! И я всегда с радостью буду с ним сотрудничать».

Режиссер также поведала некоторые подробности о популярном телесериале «Шифр», который показывает Первый канал и где одну из главных ролей играет тот же Пускепалис.

«Мы сняли вторую часть «Шифра-2», — отметила собеседница ФАН. — Зрители ранее посмотрели первые 8 серий, а всего в сезоне 16. Отснятое уже сдано каналу. Но когда будет эфир, я не знаю... Сейчас мы с группой готовимся к съемкам уже третьего сезона этого проекта. Они начнутся где-то месяца через два».

Вера Сторожева и Сергей Пускепалис поработали вместе, если не считать трех сезонов сериала «Шифр», еще на четырех проектах. Это — фильмы «Скоро весна», «Мой парень — ангел», «9 дней и одно утро» и телесериал «Развод».

Ранее Пускепалис рассказал, что не считает себя актером, в первую очередь, он — театральный режиссер. Напомним, что он — художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.