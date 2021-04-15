Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в России

Москва, 15 апреля. Перечень дополнительных мер поддержки операторов в сфере выездного туризма утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Согласно подписанному документу, на 2021 год продлевается отмена взносов в резервных фонд объединения туроператоров, а также уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности, сообщает Ростуризм.

Федеральный закон России подразумевает обязанность операторов в сфере выездного туризма платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Сумма зависит от количества клиентов за прошлый год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Для представителей отрасли в 2021 году также продлевается возможность использования средств фонда на возврат денежных средств туристам за отмененные путешествия за границу, которые были забронированы до 31 марта 2020 года. Меры поддержки также подразумевают сокращение размеров взносов — 0,25% вместо 1% общей цены путевки в сфере выездного туризма за 2020 год.

Заявляется, что решение поддержит операторов в сфере выездного туризма. Также таким образом получится продолжить выполнять обязательства перед туристами, чьи путешествия не состоялись из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Власти России приняли решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в стране. Альтернативу зарубежным курортам можно найти внутри РФ. Например, отправиться в Забайкальский край, Северную Осетию, Татарстан, Сахалин и Магадан.