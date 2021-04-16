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Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
pixabay.com  / 
Общество

Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога

Наталья Наумова посоветовала перед тем, как отдавать ребенка в школу, за год обратиться на диагностику к нейропсихологу.

Сейчас перед всеми родителями детей шести лет встанет вопрос: отправлять ли ребенка в школу на год раньше, поскольку практика показывает, что необязательно ждать семилетия, чтобы пойти в первый класс.

Как понять, готов ли ребенок к школе? На что стоит в первую очередь обратить внимание при его подготовке к школе? И вообще готов ли он в шесть лет к урокам и домашним заданиям? На все эти вопросы ФАН ответила детский и семейный психолог Наталья Наумова.

«С этим вопросом сейчас родители приходят к нейропсихологам. Мы видим, что сегодня дети шести лет к школе еще не готовы. Если родители задумываются, отдавать ли его раньше срока в школу, в первую очередь нужно пройти нейропсихологическую диагностику, чтобы понять, насколько хорошо созрели структуры головного мозга ребенка», — рассказала собеседница агентства.

Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению психолога, часто родители говорят, что их чадо уже все знает и к школе готово, но современная школа ожидает от ребенка больше, чем просто знания.

«Важно иметь волевые качества: быть внимательным и терпеливым, именно это и будет основным определяющим фактором готовности к учебе. В школе ребенку важно уметь следовать правилам и быть достаточно терпеливым и сосредоточенным, чтобы выполнять не то, что хочется, а то, что нужно. За развитие волевых качеств отвечают лобные структуры, и очень важно отследить, насколько хорошо они развиты и сможет ли ребенок успешно учиться», — объяснила Наталья Наумова.

Психолог подчеркнула, что сейчас мы видим очень много случаев, когда ребенок когнитивно подготовлен, но при этом абсолютно не дисциплинирован. Он не готов следовать инструкциям, из-за чего начинает учиться в ущерб здоровью.

«Из-за этого у ребенка может наступить психологическое истощение, ухудшиться здоровье и нарушиться некоторые функции организма. Также это бьет по самооценке, поскольку ребенок начинает чувствовать свою несостоятельность. Поэтому стоит подождать, когда лобные структуры головного мозга окрепнут, и тогда он сможет успешно учиться», — добавила собеседница ФАН.

Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
pixabay.com  / strausadolf

Наталья Наумова советует за год до школы обратиться на диагностику к нейропсихологу. Он проконсультирует и даст напутствующие советы, которые помогут что-либо исправить.

«Есть дети, которые готовы в шесть лет учиться, но их не много. В этом возрасте ведущая именно игровая деятельность: ребенку хочется больше играть, нежели учиться. Но все разные, тут не стоит давать каких-то голословных рекомендаций, надо следить за развитием ребенка. Если он тянется к изучению букв и цифр больше, нежели к игрушкам, тогда будет успешно выполнять домашние задания», — резюмировала эксперт.

Ранее психолог дала рекомендации, как школьникам и родителям пережить ЕГЭ-2021.

дети школа первый класс
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