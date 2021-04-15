Аналитик Васильев: тенденция к укреплению рубля может продолжится

Москва, 15 апреля. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал о ближайших перспективах отечественной валюты.

Телефонный разговор лидеров России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена вызвал ослабление геополитической напряженности, отмечает собеседник «Российской газеты». Событие привело к повышенному спросу на российские активы.

«В результате рубль за два дня укрепился к доллару на 2,5%, до отметки 75,6», — напоминает эксперт.

Тенденция к укреплению российской валюты может продолжиться в ближайшие недели, уверен Васильев. Это произойдет благодаря в том числе налоговому периоду, который начнется 15 апреля. Аналитики уверены, что рубль вернулся в коридор 73-77, и его укрепление к нижней границе данного диапазона вполне возможно.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее озвучил безрадостный прогноз для доллара. Речь идет о том, что курс американской валюты способен опуститься до 70 рублей к концу года.