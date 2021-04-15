Сухая кожа требовательна в уходе. Она чувствительна, подвержена раздражению и раннему образованию морщинок, а потому использовать увлажняющие средства ее обладательницам нужно обязательно. Тоник для сухой и чувствительной кожи поможет сохранять ее увлажненной, упругой и эластичной, однако далеко не все косметические растворы, представленные на рынке, подойдут для повседневного применения.

Какие средства хороши на каждый день? Какие составы рекомендуют эксперты и на что обращать внимание при выборе? Какой тоник для сухой кожи лица можно считать лучшим? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Зачем нужен увлажняющий тоник для сухой кожи

Хлорированная водопроводная вода негативно влияет на состояние сухой кожи. Она нарушает кислотно-щелочной баланс, разрушает местный иммунитет, естественную барьерную защиту — гидролипидную мантию — и заставляет эпидермис ускоренно терять влагу. При изначально низкой активности сальных желез это особенно губительно для кожи, так как из-за агрессивного внешнего воздействия она стремительно стареет.

Использование тоника позволяет нормализовать баланс pH на поверхности эпидермиса, кроме того, нейтрализует действие средств для умывания, тем самым завершая очищение. Увлажненные ткани лучше воспринимают уходовые средства: маску, сыворотку, крем.

Тоник для нормальной и сухой кожи может обладать и дополнительными эффектами:

• увлажнение;

• защита от раздражения;

• повышение барьерной функции;

• улучшение местного иммунитета.

Эти эффекты обеспечиваются наличием в составе активных компонентов:

• гиалуроновой кислоты;

• глицерина;

• аминокислот;

• пребиотиков;

• экстрактов растений и водорослей.

Факт. Тоник не может заменить увлажняющий крем, даже если обладает увлажняющим действием. Но использование этих средств в паре значительно улучшает способность тканей удерживать влагу, тем самым сохраняет их увлажненность и здоровье.

Какие средства можно использовать для тонизирования сухой кожи

В качестве тонизирующего и увлажняющего состава можно использовать минеральную воду. Она обладает мягким действием и нормализует уровень pH. При склонности к сухости подойдут слабоминерализированные воды с низким содержанием солей. Недостаток минералки — в ее малом сроке годности: после вскрытия содержимое бутылочки нужно использовать в течение трех дней, а значит, покупать тоник придется часто.

Подойдут для ухода за сухой кожей и гидролаты — растворы с содержанием эфирно-масличных композиций. Вопреки распространенному мнению, ни лечебным, ни оздоравливающим действием гидролаты не обладают. Они дают легкий тонизирующий и увлажняющий эффект и очень приятно пахнут.

Факт. Использовать гидролат можно при отсутствии проблем с кожей. Если же беспокоят чрезмерная сухость, раздражения, шелушение, стоит подобрать увлажняющий или успокаивающий тоник для сухой кожи.

Можно приготовить и домашний тоник для сухой кожи. В этом качестве используются талая вода, отвары ромашки и мяты, настой листьев розы. Использовать эти средства можно постоянно, если эпидермис не отвечает покраснением или шелушением, или курсом для лечения участков покраснений, раздражений. Хорошим антисептическим действием обладает ромашковый настой, который подходит для раздраженной сухой кожи.

Но пользоваться домашними средствами постоянно не слишком удобно. Их срок годности небольшой — всего несколько суток. Поэтому покупные средства обычно оказываются оптимальной альтернативой.

Топ лучших тоников для сухой кожи

В этом рейтинге мы собрали средства для повседневного ухода с хорошими отзывами от пользовательниц. Топ средств от недорогих отечественных брендов и зарубежных премиальных поможет вам выбрать раствор с оптимальными свойствами.

Kora Ультраувлажнение

В составе раствора от российского производителя использован спектр ценных активных компонентов. Наряду с пантенолом, оказывающим успокаивающее действие, тоник для очень сухой кожи «Кора» содержит кофеин, обладающий тонизирующими свойствами, и растительные экстракты мяты, фукуса, одуванчика и других лекарственных растений, которые поддерживают тонус тканей, стенок сосудов и уменьшают покраснения.

По отзывам девушек, удобен формат средства. Флакон с пульверизатором позволяет распылять раствор прямо на лицо и использовать его продолжительное время. Привлекательны невысокая цена, отсутствие резкого запаха и липкой пленки на лице. Ощущение сухости после использования долго не возвращается.

Средняя цена — 315 рублей.

Levrana Facial Tonic

Успокаивающая и тонизирующая композиция от российского производителя натуральной косметики. Тоник для сухой кожи «Леврана» насыщен экстрактами лечебных растений и маслами. Последние ценны для эпидермиса, подверженного сухости, так как помогают в создании и удержании на поверхности гидролипидной мантии. Для защиты от раздражений в раствор включены органический сок алоэ, бетаин, экстракты огурца, ламинарии, морошки.

Пользовательницы отмечают отсутствие отдушек в средстве, его отличный тонизирующий и увлажняющий эффект, отсутствие раздражений и чувства стянутости на лице после использования. Запах розы приятный, однако дозатор неудобный и расход раствора большой.

Средняя цена — 356 рублей.

Nivea Тоник нежный смягчающий

Одно из самых недорогих уходовых средств на рынке. Емкость флакона — 200 мл, поэтому тоника хватает надолго, несмотря на то что дозатора нет и наносить раствор нужно на ватный диск. В составе тоника для сухой кожи «Нивеа» — миндальное и касторовое масла, глицерин, которые обладают выраженным увлажняющим и смягчающим действием.

Назвать средство полностью натуральным вряд ли можно, однако пользовательницы отмечают, что оно прекрасно справляется со своими задачами: очищает, слегка увлажняет, успокаивает. Аромат приятный, липкой пленки после использования нет, как и ощущения сухости.

Средняя цена — 143 рубля.

Green Mama Земляника и череда

Решение для повседневного ухода с увлажняющим и легким отбеливающим эффектом. Тоник для сухой кожи «Грин Мама» содержит глицерин, аллантоин и пантенол, которые удерживают влагу на поверхности эпидермиса и уменьшают раздражение. Растительные экстракты череды, земляники, мяты и липы обладают тонизирующим, противовоспалительным действием. Для поддержки липидного слоя в раствор добавлены масла жожоба и касторовое.

Девушки отмечают, что после использования средства надолго пропадает чувство сухости и стянутости. Раствор освежает и не оставляет ощущения липкости, при этом стоит недорого и отличается натуральным составом. Из недостатков отмечают сложности с поиском в магазинах, поэтому покупать его удобнее онлайн.

Средняя цена — 140 рублей.

Rice Ceramide

В состав корейского тоника для сухой кожи включены растительные керамиды, которые выполняют «строительную» функцию. Они встраиваются в гидролипидный слой и восполняют его, тем самым исключая чрезмерную потерю влаги эпидермисом. Также средство содержит питательный экстракт рисовых зерен и масло рисовых отрубей, которые нормализуют увлажненность тканей, улучшают их питание и оздоравливают цвет лица.

По отзывам, средство мягкое, хорошо увлажняет, обладает приятным запахом. Среди недостатков называют небольшой объем флакона, отсутствие дозатора и высокую стоимость.

Средняя цена — 850 рублей.

Kosmoteros Hydroactivateur

Линия натуральной косметики не содержит спирта, сульфатов, искусственных отдушек. В состав тоника для сухой кожи «Космотерос» включены активные увлажняющие ингредиенты. Это высокая концентрация полисахаридов из семян индийского тамаринда, которая оказывает одновременно увлажняющее и пребиотическое действие. Также в растворе использованы мочевина и экстракт алоэ, которые увлажняют и уменьшают интенсивность воспалительных реакций.

Средство помогает дерме удерживать влагу, может использоваться под крем или сыворотку. Поставляется в емком флаконе объемом 400 мл, но стоимость его довольно высокая.

Средняя цена — 1121 рубль.

Clarins Lotion Tonique Camomille

Средство от премиального бренда содержит активный экстракт ромашки и масло подсолнечника. Эти ингредиенты наряду с витаминами А и Е, пантенолом и глицерином хорошо увлажняют, тонизируют и надолго избавляют от чувства сухости. Ромашка обладает противовоспалительным действием, что полезно для эпидермиса с нарушенной барьерной функцией.

По отзывам, единственным недостатком тоника для сухой кожи Clarins можно считать цену. По сравнению с другими средствами аналогичного назначения она высока.

Средняя цена — 1680 рублей.

Missha Time Revolution Vitality

Средство из линейки корейского производителя позиционируется как решение для кожи любого типа, однако и при склонности к сухости оно подойдет. Раствор содержит витамин Е, пептиды, комплекс растительных экстрактов и масло макадамии. В составе есть кислоты AHA и BHA, которые обладают отшелушивающим действием, улучшают рельеф тканей и выравнивают цвет лица. При этом тоник с кислотами для сухой кожи не оказывает подсушивающего действия, так как содержит комплекс ферментированных дрожжевых экстрактов для интенсивного увлажнения.

По отзывам, отлично увлажняет и питает кожу, в том числе возрастную, не создавая жирной пленки. Пользоваться удобно, так как раствор продается во флаконе с дозатором, а расход его небольшой. Существенным минусом остается стоимость: за объем в 130 мл придется дорого заплатить.

Средняя цена — 1839 рублей.