Песков рассказал о здоровье Путина после второго укола вакцины от COVID-19

Москва, 15 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состояние здоровья президента РФ Владимира Путина после второго укола вакцины от коронавируса.

Об этом Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами. По его словам, глава российского государства чувствует себя хорошо.

«Сегодня у него достаточно напряженный рабочий день. Я осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, как и во время первого компонента. Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — рассказал представитель российского президента.

Дмитрий Песков выразил уверенность, что поставленная Владимиром Путиным прививка от COVID-19 будет мотивировать россиян также принять участие в вакцинации.

Ранее сообщалось, что президент РФ рассказал о хорошем иммунном ответе после прививки от коронавируса.