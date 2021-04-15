Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие

Тегеран, 15 апреля. Иран уже в текущий момент способен обогащать уран до 90%, но Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.

По его словам, республика не станет обогащать уран выше 3,67%, если стороны снова вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла авария, в ходе которой пострадало несколько центрифуг IR-1. Тогда в МИД Ирана заявили, что данная диверсия была проведена спецслужбами Израиля. Также в республике было принято решение установить более мощные центрифуги IR-6, которые смогут обогащать уран до 60% под контролем МАГАТЭ.

До этого Роухани отмечал, что Тегеран усилит работу над своей ядерной программой после инцидента в Натанзе.