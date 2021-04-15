Орбакайте трогательно обратилась к Алле Пугачевой в день ее рождения

Москва, 15 апреля. Популярная исполнительница Кристина Орбакайте постаралась поздравить свою маму Аллу Пугачеву в числе первых. Примадонне российской эстрады 15 апреля исполнилось 72 года.

Звезда эстрады Алла Пугачева в четверг, 15 апреля, принимает поздравления с днем рождения от поклонников и коллег по цеху. С утра ее ждал целый концерт от детей и супруга Максима Галкина. Близнецы Лиза и Гарри подготовили для матери несколько стихотворений, сделанные своими руками рисунки и другие подарки.

В числе первых поздравила Примадонну и ее старшая дочь, певица Кристина Орбакайте. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала несколько снимков родительницы и посвятила ей трогательные слова.

«С днем рождения, родная! Душа наша и притяжение», — написала Орбакайте.

На опубликованных кадров Алла Пугачева запечатлена со своей внучкой Клавой Земцовой. Девочка вместе с Орбакайте живет в Америке, поэтому нечасто видит именитую бабушку.

В комментариях наперебой поздравляли Примадонну не только поклонники, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. Теплые слова в день рождение певицы в соцсети оставили Алика Смехова, Кирилл Сафонов, Анита Цой, Влад Лисовец и многие другие. Накануне 72-летия артистки ее звукорежиссер Анатолий Лопатин представил несколько записей голоса Примадонны без музыкального сопровождения и обработок.