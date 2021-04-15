Опровергнута версия о причастности охотников к гибели оленей в санатории Курской области

Курск, 15 апреля. В социальных сетях были опубликованы фотографии трупов благородных оленей на территории санатория Марьино Рыльского района Курской области. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказал председатель регионального комитета информации и печати Денис Михайлов.

По его словам, 12 апреля сотрудники отдела охотничьего надзора комитета природных ресурсов Курской области по согласованию с руководством ФБГУ «Санаторий «Марьино» выехали на место для проверки данной информации.

Директор АПК санатория «Марьино» рассказал, что на территории парка из диких копытных обитают только благородные олени. Он добавил, что животных охраняют и регулярно подкармливают: выкладывают соль, сено, силос, зерно. Однако падеж животных периодически происходит.

Собеседник ФАН отметил, что за 2020-2021 годы были найдены трупы пятерых особей. От всех павших животных сотрудники станции по борьбе с болезнями животных Рыльского района отобрали пробы на исследования наличия вируса сибирской язвы, результат которой оказался отрицательным. В дальнейшем трупы животных направлялись в ООО «Экорт» Фатежского района Курской области на утилизацию.

«На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что это не косуля, а благородный олень: на это указывает размер животных, шерстяной окрас, форма копыт и внешний вид. Состояние шерстяного покрова свидетельствует о том, что животные погибли естественной смертью и их трупы продолжительное время находились на одном месте», — рассказал Денис Михайлов.

По его словам, в парке следов охоты не было обнаружено. Вся территория обнесена железобетонным забором высотой 2 метра, свободный доступ в парк отсутствует. На данном участке были замечены несколько пасущихся особей благородного оленя.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области была зафиксирована вторая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). На территориях региона, попавших в карантинную зону, запрещена не только разводка свиней, продуктов убоя и переработки, но и все виды охоты.