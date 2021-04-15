Житель Ленобласти ограбил студента колледжа, угрожая ему отверткой

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в совершении разбоя во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть от потерпевшего 20-летнего студента колледжа. По словам заявителя, накануне неизвестный проник в его дом и, угрожая отверткой, похитил драгоценную цепочку.

Скрывшегося с места происшествия злоумышленника задержали по горячим следам в поселке Кузьмоловский на Школьной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства правонарушения и принять процессуальное решение.

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