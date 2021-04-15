Британцы высмеяли Байдена, который «пугает» Россию слабой армией

Лондон, 15 апреля. Соединенные Штаты имеют слабую армию и политическое руководство во главе с некомпетентным президентом Джо Байденом, уверены жители Великобритании.

Черноморский флот РФ проведет учения с участием двух ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек» на фоне захода в регион американских ВМС, отметили журналисты издания Daily Express, перевод статьи которых приводит «ИноСМИ». По их словам, в Киеве после этого заявили о готовящемся ответе в виде предстоящих наземных маневров. Экипажи российских кораблей проведут боевые стрельбы по надводным и воздушным мишеням из артиллерийского вооружения, уточнили в руководстве ВМФ РФ.

Россия также концентрирует силы вблизи украинских границ, однако в Министерстве обороны РФ объяснили подобные действия подготовкой к учениям, которые станут ответом Североатлантическому альянсу на маневры около российских границ, отметили авторы статьи. Этот момент привлек внимание американского лидера Джо Байдена, который выразил обеспокоенность в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на позицию США, заявив, что Москва считает Вашингтон своим противником, флоту которого лучше не приближаться к Крымскому полуострову.

Публикация британских журналистов вызвала бурное обсуждение среди читателей издания. Некоторые отметили слабость американской армии и некомпетентность руководства государства. По их словам, ВС США в последнее время весьма плохо показали себя во время военных кампаний за рубежом.

«Их (США, — Прим. ФАН) армия расколота политикой и плохо себя показала в Ираке и Афганистане. Причем не столько солдаты, сколько слабое политическое руководство. Байден некомпетентен и внушаем», — сказал один из пользователей британского сегмента Сети, высмеяв Байдена, пытающегося «напугать» РФ весьма слабыми войсками.

Один из пользователей задался вопросом, а как бы отреагировали в самих Соединенных Штатах, если бы Россия отправляла свою боевую технику к американским границам.

«Хотел бы я посмотреть реакцию США, если бы Россия отправила свои корабли в Мексиканский залив. Америка ведет себя как слон в посудной лавке», — подчеркнул читатель Daily Express.

Ранее российский публицист Армен Гаспарян посоветовал Соединенным Штатам привыкать к статусу официального противника России.

Кроме того, представители ВМФ РФ рассказали о готовности к встрече американских кораблей в акватории Черного моря, пишет «Утро.ру».