Российская вакцина от COVID-19 для животных может стать первой зарегистрированной в ЕС

Брюссель, 15 апреля. Вакцина от коронавируса для животных российского производства может стать первым подобным препаратом, зарегистрированным в ЕС. Такое заявление сделали в пресс-службе регулятора ЕС.

Сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» разработали этот препарат. Аналогов у этой вакцины в мире пока нет. Разработка получила название «Карнивак-Ков» и стала первой в мире подобной вакциной.

Препарат успешно прошел все клинические испытания в 2020 году. Сашки, собаки, лисы, норки и песцы участвовали в исследованиях ученых. Антитела к коронавирусной инфекции выработались у всех животных после прививки вакциной «Карнивак-Ков».