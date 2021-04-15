Открыто административное дело: саратовская прокуратура изучила тарифы на тепло

Саратов, 15 апреля. Региональная прокуратура провела проверку соблюдения филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» законности начисления платы за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Депутатский запрос на проверку завышенных тарифов на тепло отправлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. В отношении директора филиала «Саратовский» возбуждено дело об административном правонарушении.

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения жилищного законодательства и установленного Правительством Российской Федерации порядка определения размера платы за коммунальные услуги. В частности, допущены системные нарушения в виде некорректного использования в расчетах данных об общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирных домов; распределение тепловой энергии по показаниям общедомовых приборов учета на нужды отопления только на площадь жилых помещений, без учета площади нежилых помещений многоквартирных домов; несоответствие объемов, отраженных в актах по потреблению тепловой энергии за расчетный месяц объемам отраженных в посуточных протоколах учета тепловой энергии общедомовых приборов учета. Указанные нарушения привели к завышению размера платы за отопление и горячее водоснабжение жителей многоквартирных домов», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Житель Саратова Аркадий Павлов рассказал корреспонденту ФАН, что рассчитывает на перерасчет квитанций за тепло и воду. По его словам, прошедшая зима нанесла серьезный удар по его финансам.

«Хорошо, что прокуратура наконец обратила внимание на это безобразие. У меня большая семья, за отопление четырехкомнатной квартиры приходится платить огромные деньги. Надеюсь, что будет сделан перерасчет и часть денег вернут. Зима стала большим ударом по кошельку», — отметил Аркадий.

Ранее ФАН делал репортаж по поводу завышенных цен на тепло и горячую воду в Саратовской области.