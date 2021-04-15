Рязанский перечислил факторы снижения уровня бедности в России

Москва, 15 апреля. Данные Росстата о снижении числа бедных прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор побеседовал об улучшении социальных показателей с журналистами портала RT. Обсуждалось снижение доли малоимущих граждан в Российской Федерации. Рязанский объяснил положительную динамику тем, что государство оказывало существенную поддержку гражданам во время пандемии коронавируса.

«В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей. Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьезные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи», — привел данные сенатор.

По словам Рязанского, долю малоимущих в России снизила повышенная индексация пенсий для неработающих пенсионеров и программа детских выплат семьям. Он также возлагает надежды на практику применения социальных контрактов, которые работают по многим регионам РФ.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее также высказывался о вероятном снижении уровня бедности в России.