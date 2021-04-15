Киев, 15 апреля. Прокуратура Украины сообщила о том, что местный суд наложил санкции на еще 12 авиалайнеров российской компании за то, что они осуществляли перевозки пассажиров в Крым.

По версии Киева, действия организации нарушили законодательство Украины. Ранее аналогичная мера была принята в отношении 199 российских самолетов, передает пресс-служба ведомства на своей странице в социальной сети Facebook.

Примечательно, что Киев по политическим мотивам привлекает к «ответственности» и обычных граждан. Так, участник Крымской весны Игорь Друзь рассказал о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Украины, который осуществлял перевозки своих соотечественников в Россию, является следствием вмешательства Вашингтона в дела Киева, сообщало Федеральное агентство новостей.