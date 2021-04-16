Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри

Пенза, 16 апреля. Зоозащитники областного центра забили тревогу: неизвестные разбрасывают на улицах города колбасу, нашпигованную мелкими гвоздями. Таким негуманным способом живодеры планируют уменьшить численность беспризорных животных.

О неприятных находках корреспонденту ФАН рассказала сотрудник пензенской организации «Рука помощи бездомным животным» Дарья Малышева. По мнению девушки, подобные методы вредят не только уличным, но и домашним питомцам.

«Есть люди, которые считают, что они таким способом решат проблему бездомных животных. Я советую всем горожанам, которые найдут подобное на улице, немедленно вызывать полицию. Это противозаконно и попадает под статью 245 УК РФ, как умышленное причинение вреда животным. В первую очередь, пострадают от такого не бездомные, а домашние питомцы, которые тоже гуляют по улицам», — поделилась Дарья.

Зоозащитница также сообщила, что шансов выжить у зверей, проглотивших набитую гвоздями еду, практически нет. Острые предметы наносят животным обширные травмы ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника.

«Чаще всего угощение таким «лакомством» приводит к летальному исходу. Даже если вовремя заметить травму, оплатить сложную операцию по извлечению опасных предметов из пищевода и желудка сможет не каждый. Именно поэтому таких людей нужно искать и наказывать», — резюмировала собеседница.

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