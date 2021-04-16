Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Общество
Путин пообещал поддержку балету примы Большого театра Смирновой
14:30
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Пинчук вновь попала в больницу из-за сложного течения беременности
14:29
Происшествия
Власти Оби оградили реку Власиху по требованию матери утонувшего мальчика
14:28
Происшествия
В Твери фура с пьяным водителем съехала в кювет на Октябрьском проспекте
14:25
Общество
Экс-главе управления «К» ФСБ грозит до 11 лет колонии за мошенничество
14:20
Весь мир
У Вашингтона два фронта: какой защищать, а какой отдать?
14:19
Происшествия
В МЧС назвали сроки полной ликвидации пожара на Невской мануфактуре
14:17
Общество
Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников
14:17
Политика
Депутат Морозов предложил российский ответ санкциям США
14:14
Общество
В Краснодаре девушка спасла и выкормила двух новорожденных бельчат
14:14
Происшествия
Оленевода дважды судили за одно и то же убийство на Ямале из-за «женщины раздора»
14:14
Политика
Депутат Пискарев заявил о согласии Google признать российскую принадлежность Курил
14:12
Общество
Олесь Бузина как символ Украины. К годовщине убийства. Колонка Армена Гаспаряна
14:11
Политика
Бойцы ВСУ получили приказ любым способом скрыть от ОБСЕ запрещенную технику в Донбассе
14:08
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Светлана Крючкова прошла две терапии за месяц
14:08
Общество
Правоохранители расследуют более 80 случаев заражения россиян COVID-19 по неосторожности
14:07
Шоу-бизнес
Иван Дорн выпустил чудом уцелевшую песню
14:06
Общество
Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
14:02
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
14:02
Спорт
Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном ЧМ
Все новости
Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
Федеральное агентство новостей  /  Илья Пушкарев
Общество

Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри

Зоозащитники областного центра забили тревогу: на улицах города неизвестные разбрасывают колбасу, нашпигованную мелкими гвоздями

Пенза, 16 апреля. Зоозащитники областного центра забили тревогу: неизвестные разбрасывают на улицах города колбасу, нашпигованную мелкими гвоздями. Таким негуманным способом живодеры планируют уменьшить численность беспризорных животных.

О неприятных находках корреспонденту ФАН рассказала сотрудник пензенской организации «Рука помощи бездомным животным» Дарья Малышева. По мнению девушки, подобные методы вредят не только уличным, но и домашним питомцам.

«Есть люди, которые считают, что они таким способом решат проблему бездомных животных. Я советую всем горожанам, которые найдут подобное на улице, немедленно вызывать полицию. Это противозаконно и попадает под статью 245 УК РФ, как умышленное причинение вреда животным. В первую очередь, пострадают от такого не бездомные, а домашние питомцы, которые тоже гуляют по улицам», — поделилась Дарья.

Зоозащитница также сообщила, что шансов выжить у зверей, проглотивших набитую гвоздями еду, практически нет. Острые предметы наносят животным обширные травмы ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника. 

«Чаще всего угощение таким «лакомством» приводит к летальному исходу. Даже если вовремя заметить травму, оплатить сложную операцию по извлечению опасных предметов из пищевода и желудка сможет не каждый. Именно поэтому таких людей нужно искать и наказывать», — резюмировала собеседница.

Ранее ФАН рассказывал о жительнице Воронежа, которая выхаживает маленьких бельчат, оставшихся без матери. Девушка кормит их молоком из шприца и надеется отпустить на волю через пару месяцев.

россия пенза зоозащитники пензенская область бездомные животные
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Новости партнеров
Все новости / Общество / Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
Рейтинг@Mail.ru