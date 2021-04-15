Песков заявил о готовности Москвы ответить на возможные санкции США

Москва, 15 апреля. Возможные новые антироссийские санкции США не поспособствуют встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, если Вашингтон введет новые ограничительные меры, Москва готова действовать по принципу взаимности.

Стоит отметить, что предложение о личной встрече поступило от американской стороны. Байден озвучил инициативу во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля.