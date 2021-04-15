Отлетевшее от грузовика колесо сбило пешехода в Пензенской области

Пенза, 15 апреля. Отделившееся от грузового автомобиля колесо сбило пешехода на трассе в Пензенской области. Пострадавший был доставлен в медучреждение.

В региональном отделении пропаганды УГИБДД УМВД России ФАН сообщили, что ДТП произошло 613-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, заднее колесо грузового автомобиля марки «ГАЗель» на ходу совершило самопроизвольное отделение от ступицы. Неуправляемый предмет продолжил движение по инерции, совершив наезд на 26-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.

Похожий случай произошел в Пензенской области 13 апреля. Тогда спаренные задние колеса вместе со ступицей и полуосью на ходу отделились от пассажирского автобуса, совершавшего рейс Пенза — Кузнецк. Находившиеся в автобусе горожане отделались лишь испугом.

Ранее ФАН сообщал о страшном ДТП под Пензой, в котором погибли двое и пострадали шестеро человек. Причины аварии будут установлены в ходе проверки.