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Вдова Баталова отказалась от помощи Михалкова

Вдова Баталова отказалась от помощи Михалкова

ФАН стало известно, что режиссер Никита Михалков неоднократно предлагал свою помощь вдове актера Алексея Баталова Гитане Леонтенко. Он был даже готов предоставить ей свой офис для встреч и переговоров с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным в присутствии юристов, для расторжения договора ренты. Но Леонтенко решила действовать по-своему. Она хочет не просто расторгнуть, а признать недействительным договор ренты, хотя ради этого приходится в суд возить Марию Баталову, которой из-за ее заболевания это тяжело дается.

Обычно дочь великого актера общается с окружающими с помощью смс и электронной почты, а теперь ей приходится публично давать ответы на вопросы судьи.

«Мы с 20 июля пытаемся расторгнуть договор пожизненного содержания. Были у нотариуса, но туда неожиданно приехали [Татьяна] Воронова, Гитана Аркадьевна [Леонтенко] и Маша [Баталова]. И они потребовали аннулировать все наши доверенности, хотя мы пришли за этим же самым — отказаться от обслуживания этой семьи и расторгнуть договор», — рассказал ФАН Михаил Цивин.

По словам Цивина, вдову и дочь могли настроить третьи лица, потому что предыдущие 12 лет (сотрудничать с Баталовыми семейная пара начала еще при жизни актера, она помогла решить Алексею Баталову проблему с дачей) Гитану Аркадьевну все устраивало. И лишь прошлым летом в один день все изменилось. 

«Михалков предлагал свой офис в «ТриТэ» для встречи и расторжения [договора]. Мы писали, что предлагаем встретиться у нас с нотариусом, охраной и полной гарантией безопасности. Нам в ответ писали резкие оскорбительные письма — явно не Гитана Аркадьевна и не Мария Алексеевна. Сегодня вся служебная переписка зафиксирована судебным экспертом», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что следователи вот уже четыре месяца не связывались ни с Дрожжиной и Цивиным, ни с их представителями. Все ждут решения суда по расторжению либо аннулированию договора пожизненного содержания.

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