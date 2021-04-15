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Кравчук призвал Украину не ждать защиты американских солдат

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Кравчук призвал Украину не ждать защиты американских солдат

Киев, 15 апреля. Солдаты ВС Соединенных Штатов не будут защищать Украину, заявил украинский экс-президент, глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Заявления о якобы возможности появления военнослужащих ВС США, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне Украины, являются сказочными. Подобный вариант исключен, считает Кравчук. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

«Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет», — уверен экс-президент.

Соединенные Штаты и Евросоюз уже помогают Украине на данный момент, сообщил он. Поддержка выражается в санкционном давлении на Россию и предоставлении украинской стороне военной помощи. Кравчук также призвал каждого жителя Украины быть готовым «встать стеной» на защиту страны.

Украинский политолог Михаил Погребинский ранее заявил, что США не будут воевать с Россией из-за Украины.

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