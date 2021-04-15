В ОБСЕ заявили об увеличившемся количестве обстрелов в Донбассе

Донецк, 15 апреля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине сообщила о росте количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

Как рассказали в миссии, в последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения. Так, с 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала приблизительно 4 тыс. нарушений режима прекращения огня, в 4 раза больше, чем за предыдущий двухнедельный период. Особенно ситуация обострилась 2 и 3 апреля, когда было зафиксировано 1 170 и 1 355 нарушений режима прекращения огня соответственно.

Отмечается, что эта вспышка насилия сильно контрастирует с периодом после согласования мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. Например, за период с 1 января по 26 июля 2020 года СММ фиксировала от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц, в то время как с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года, как поясняют в миссии, месячный показатель был в пределах от 20 до 107 нарушений.

Ранее председатель СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил о количестве жертв среди мирного населения Донбасса за 2020 год.