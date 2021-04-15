Картина русской художницы Васильевой ушла с молотка в Париже почти за 700 тысяч евро

Париж, 15 апреля. Работу русской художницы Марии Васильевой продали на аукционе Christie's в Париже за 680 тысяч евро. Картина «Обнаженная» написана в 1915 году во Франции.

Васильева приехала в Париж из Петербурга в 1907 году. Во Франции она училась у одного из крупнейших художников XX века — Анри Матисса. Он оказал значительное влияние на творчество Марии Васильевой. Эксперты выяснили, что картину «Обнаженная» Мария Васильева написала уже во Франции, отмечает газета «Культура».

В 1930 году художница переехала на юг Франции. Спустя восемь лет она перебралась в Кань-сюр-Мер. Только в 1946 году Мария Васильева вернулась в Париж. Последние годы жизни она провела в доме для престарелых художников в Ножан-сюр-Марн.

В этот день, 15 апреля, исполнилось 569 лет со дня рождения великого художника, ученого, писателя, скульптора и музыканта Леонарда да Винчи. Это пример универсального человека. Многие исследователи считают, что Леонардо да Винчи — один из величайших людей в истории.