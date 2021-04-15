Украинский посол потребовал от Запада вернуть Киеву ядерный статус

Киев, 15 апреля. Западные страны должны задуматься о возвращении ядерного статуса Украине. С таким заявлением выступил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk он сказал, что Европе необходимо вернуть Киеву ядерное вооружение. По его словам, в данный момент Украина нуждается не только в моральной поддержки со стороны Запада, но и в современном, высокоточном оружии.

«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», — указал Мельник.

После этого в своем аккаунте в Twitter дипломат написал, что киевские власти требуют от Германии оказать должную военную помощь. Также он добавил, что Запад должен как можно скорее принять Украину в состав Североатлантического альянса.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснял, почему США не позволят Киеву получить ядерное оружие.