Полыхавшую под Барнаулом АЗС удалось потушить 80 спасателям

Барнаул, 15 апреля. Сотрудники МЧС были экстренно стянуты в село Лебяжье, где произошел мощный пожар на АЗС. Некоторые свидетели сообщали о хлопке перед возгоранием.

По данным источника ФАН, загорелись емкости с топливом. Пожар распространился на площади в 100 кв. м. На борьбу с огнем были брошены 80 человек. По последним данным, пожар уже потушен.

В результате инцидента пострадал мужчина-водитель, с ожогами он был госпитализирован.

В Москве в котловане вспыхнула опалубка. Площадь возгорания составила 20 кв. м, сообщало РИАМО.