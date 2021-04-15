Рассчитан ущерб, который могут нанести России выбросы метана в Арктике

Москва, 15 апреля. Неконтролируемые выбросы метана могут стать причиной нанесения ущерба экономике Российской Федерации, считают специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Эксперты обратили внимание на то, что в мелководье арктического региона находятся огромные запасы газа. Таяние подводной части вечной мерзлоты может свести на нет все меры по недопущению глобального потепления. По оценкам специалистов ВШЭ, процесс дестабилизации метановых гидратов в Арктике уже запущен. Таким образом в атмосферу Земли может выйти до 75 мегатонн газа.

Даже незначительные выбросы метана могут нанести ущерб мировой экономике. В частности, России — в размере 80 млрд долларов в год. Эксперты ВШЭ не исключили, что к концу XXII века ситуация может стоить 60 трлн долларов в год, пишет «Ямал-регион».

Процесс глобального потепления приводит к таянию вечной мерзлоты. Она, в свою очередь, содержит в себе больше углерода, чем находится в атмосфере Земли.