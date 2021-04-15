ФАН выяснил, что стало с бизнесом онкобольной Анастасии Заворотнюк

Москва, 15 апреля. Компания «Дар», принадлежавшая актрисе Анастасии Заворотнюк, закрывается вместе с «Азарт-Продакшн». ФАН выяснил подробности о бизнесе знаменитости.

Компания «Азарт-Продакшн» была ликвидирована из-за того, что сведения о фирме, поданные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), не были исправлены. После того как «няня Вика» заболела, управление компанией перешло ее дочери Анне. Девушку предупреждали о необходимости исправить сведения о юридическом адресе фирмы, но никаких изменений не последовало.

«Дар», как выяснилось, не занимается разработкой программного обеспечения, о чем писала пресса. Организация, расположенная в Туле, должна была распространять фильмы и монтировать их. Онкобольная актриса, узнав о своей болезни, переписала компанию на некоего Руслана Дорогобеда.

«Поскольку Заворотнюк ничего не снимала, то нечего монтировать и распространять. Поэтому еще в январе Дорогобед сам принял решение о ликвидации», — сказал собеседник ФАН.

Анастасия Заворотнюк заболела два года назад и прекратила участвовать во всех проектах. Позднее выяснилось, что артистка борется с раком мозга. Родные тщательно скрывают сведения о ее состоянии. Никаких комментариев не было и от Заворотнюк.