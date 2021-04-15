СМИ сообщили о плане кабмина вложить 5 млрд рублей в автокредитование

Москва, 15 апреля. Правительство РФ намерено перезапустить программу льготного автокредитования в течение месяца, сообщают СМИ со ссылкой на участников авторынка.

Перезапуск ожидается в мае текущего года, кабмин уже открыл сбор заявок от банков на участие в программах, сообщили «Коммерсанту» в РГС-банке. Кроме того, ожидается введение еще одной категории россиян, которая сможет рассчитывать на покупку машины на льготных условиях. Правительство завершит отбор банков 27 мая. Один из источников сообщил, что кабмин одобрил выделение дополнительных пяти млрд рублей на финансирование автокредитования.

В 2021 году Минпромторг направил на эти цели почти 8,9 млрд рублей, однако средства закончились уже к середине февраля. По словам собеседников издания, большая часть средств пошла на погашение задолженностей перед кредитными организациями по льготным займам за 2020 год.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» ранее обратили внимание на «зависимость» финансовых учреждений от кредитов субсидируемыми ставками. Без поддержки со стороны государства объем автокредитования мог бы составить 4% вместо 8%.