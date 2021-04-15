Щербакова и Туктамышева захватили лидерство после короткой программы на ЧМ

Осака, 15 апреля. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

Анна Щербакова и капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе на планетарном первенстве. Действующая чемпионка мира заработала 81,07 балла, установив личный рекорд. Туктамышева получила от судей 80,35 балла.

Третье место после короткой программы занимает Каори Сакамото из Японии. Ее именитая соотечественница Рика Кихира упала и стала лишь четвертой.

Ранее Туктамышева поделилась с подписчиками фото из Осаки, в которой с 15 по 18 апреля проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире принимают участие шесть сборных.