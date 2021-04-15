Евгений Бужинский сомневается в нормализации отношений России и Запада

Санкт-Петербург, 15 апреля. Россия вряд ли сможет кардинально улучшить отношения с западными странами. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

В рамках конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили тему «К чему приведет дипломатическая война между Западом и Россией».

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда восстановятся отношения России и Запада, Евгений Бужинский сказал, что положительных перспектив пока не предвидится.

«Я не вижу перспектив кардинального улучшения отношений между Россией и Западом. С точки зрения нынешней администрации демократов, только капитуляция России может устроить их. Фактически это просто вторая холодная война только без идеологического подтекста», — считает военнослужащий.

Как стало известно ранее, очередные санкции США могут затронуть суверенный долг России.