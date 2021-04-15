Александр Васильева рассказал, как «постройнеть» при помощь рисунка на одежде

Москва, 15 апреля. Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев дал советы, как при помощи линий наряда визуально «вытянуть» фигуру и подчеркнуть только ее достоинства.

Васильев уже неоднократно обращал внимание зрителей программы, как может повлиять рисунок одежды на фигуру. Неудачным принтом на платье можно визуально добавить себе лишних килограммов. Так, приводит пример историк моды, одежда с большим количеством горизонтальных полос будет только толстить человека. А вот чем больше вертикалей — тем лучше для силуэта.

По словам Васильева, не обязательно выбирать одежду с подобным вертикальным рисунком. Такими «вытягивающими» линиями могут стать декоративные строчки, ряды пуговиц, оригинальные края, оторочка, а также банты и пояса. Не стоит недооценивать подобные деталь, подчеркивает ведущий «Модного приговора». Ведь с помощью них можно незаметно скорректировать фигуру, не прибегая к таким броским и явным «полосатым» нарядам.

В очередном выпуске он продемонстрировал такой эффект. Васильев облачил героя программы в серый костюм с тонкими, едва заметными полосками. Визуальный эффект усилился благодаря сумочки, которая оказалась пришитой вместе с ремнем к пиджаку.

«Это дает лишнюю вертикаль. Евгений очень стройный и хорошо сложен. Но эта линия делает вас еще стройнее», — прокомментировал Александр Васильев.

Недавно историк моды рассыпался в комплиментах известной исполнительницы Софии Ротару. Васильев уверен, что эффектную внешность певица сохраняет исключительно благодаря связи с потусторонними силами.