Al Mayadeen: Россия и Китай могут преподать Байдену урок на Украине и в Тайване

Бейрут, 15 апреля. Россия и Китай могут преподать хороший урок американскому лидеру Джо Байдену на Украине и в Тайване, пишут ливанские аналитики.

Противодействие Москве и Пекину стало основным направлением Байдена, что было обозначено им сразу после прихода к власти в США, пишут эксперты издания Al Mayadeen, перевод статьи которых приводит «ИноСМИ». Однако РФ и КНР также не намерены отступать перед стратегией, которую избрал президент Соединенных Штатов, считают авторы материала. По словам журналистов, русские и китайцы не сдались и не подчинились Вашингтону, так как подобные действия были бы нелогичными с их стороны.

Власти России и Китая приняли вызов и сконцентрировались на регионах, в которых у них имеется превосходство в политической, исторической и военной сферах, считают эксперты. По их словам, Пекин стягивает войска к Тайваню, а Москва усиливает свое присутствие на границе с Украиной. Тем не менее российская и китайская стороны подчеркнули, что подобные действия носят исключительно оборонительный характер, добавили авторы статьи.

Москва и Пекин могут сохранить оптимизм ввиду сразу нескольких факторов, уверены эксперты. По их словам, в РФ и КНР обратили внимание на капитуляцию США перед Ираном, который проявил стойкость перед лицом американских войск. Аналитики уточнили, что в настоящий момент Евросоюз и Соединенные Штаты прорабатывают возможности возвращения к ядерному соглашению и снятия с Тегерана всех санкций.

Любые действия со стороны Запада могут столкнуться с ответом России и Китая, уверены эксперты. По их мнению, российские и китайские власти готовы бросить Байдену стратегический вызов на Украине и в Тайване, причем у них есть все шансы преподать американскому лидеру хороший урок, если он не проявит упорство.

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