Африканский союз построит пять центров по производству вакцин на континенте

Африканский союз (АС) собирается наладить собственное производство вакцин от различных заболеваний на территории континента. В регионе построят пять профильных центров.

Меморандум о создании предприятий подписали Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) и Африканская финансовая корпорация (AFC). Проект собираются реализовать в течение 10-15 лет.

Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний при АС Джон Нкенгасонг уверен, что для эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями, которые представляют серьезную угрозу континенту, необходимо собственное производство препаратов.

Его позицию разделяет президент Демократической Республики Конго и действующий председатель АС Феликс Чисекеди. Он обратился ко всем африканским диаспорам и призвал их помочь в развитии фармацевтического направления в регионе.

Главная задача, которую Африканский союз ставит перед будущими центрами, чтобы через 20 лет 60% всех вакцин, которые применяют на континенте, оказались произведены на нем же. Сейчас эта доля ничтожно мала — всего 1%.

Пандемия COVID-19 в очередной раз доказала, что регион остро нуждается в препаратах, которые помогут бороться с заболеванием. Вторая волна коронавируса стала для Африки опаснее первой и сопровождалась возникновением новых, более опасных штаммов.