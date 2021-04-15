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Африка

Африканский союз построит пять центров по производству вакцин на континенте

Африканский союз построит пять центров по производству вакцин на континенте

Африканский союз (АС) собирается наладить собственное производство вакцин от различных заболеваний на территории континента. В регионе построят пять профильных центров.

Меморандум о создании предприятий подписали Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) и Африканская финансовая корпорация (AFC). Проект собираются реализовать в течение 10-15 лет.

Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний при АС Джон Нкенгасонг уверен, что для эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями, которые представляют серьезную угрозу континенту, необходимо собственное производство препаратов.

Его позицию разделяет президент Демократической Республики Конго и действующий председатель АС Феликс Чисекеди. Он обратился ко всем африканским диаспорам и призвал их помочь в развитии фармацевтического направления в регионе.

Главная задача, которую Африканский союз ставит перед будущими центрами, чтобы через 20 лет 60% всех вакцин, которые применяют на континенте, оказались произведены на нем же. Сейчас эта доля ничтожно мала — всего 1%.

Пандемия COVID-19 в очередной раз доказала, что регион остро нуждается в препаратах, которые помогут бороться с заболеванием. Вторая волна коронавируса стала для Африки опаснее первой и сопровождалась возникновением новых, более опасных штаммов.

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