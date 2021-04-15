В США напомнили о малоизвестном рекорде Юрия Гагарина

Вашингтон, 15 апреля. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин оказался первым человеком в мире, совершившим полет на гиперзвуковой скорости.

Об этом пишут авторы авторитетного американского издания Popular Mechanics в статье, посвященной 60-летию начала эры пилотируемой космонавтики.

«Во время своего исторического путешествия Гагарин установил еще один рекорд, став первым человеком, совершившим полет на гиперзвуковой скорости», — напоминает издание.

По данным авторов публикации, во время своего витка вокруг планеты космический корабль «Восток», пилотируемый Гагариным, в пять раз превысил скорость звука.

Ранее ученые РАКЦ сообщили о важности освоения космического пространства человечеством.