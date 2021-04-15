Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Прокуроры Нидерландов отрицают причастность к утечке записей из дела МН17

Прокуроры Нидерландов отрицают причастность к утечке записей из дела МН17

Гаага, 15 апреля. Нидерландские прокуроры признали утечку телефонных записей из дела о катастрофе MH17, однако отказались признавать причастность к этому инциденту.

Голландские журналисты ранее обнародовали записи перехваченных телефонных разговоров фигуранта дела о крушении самолета. Суд Нидерландов не смог выяснить, как материалы попали в руки представителей СМИ.

Нидерландские прокуроры также заявили, что не знают, как записи переговоров оказались у местных журналистов.

Как стало известно ранее, Гаагу заподозрили в сговоре с Вашингтоном в расследовании трагедии MH17.

Новости партнеров