Прокуроры Нидерландов отрицают причастность к утечке записей из дела МН17

Гаага, 15 апреля. Нидерландские прокуроры признали утечку телефонных записей из дела о катастрофе MH17, однако отказались признавать причастность к этому инциденту.

Голландские журналисты ранее обнародовали записи перехваченных телефонных разговоров фигуранта дела о крушении самолета. Суд Нидерландов не смог выяснить, как материалы попали в руки представителей СМИ.

Нидерландские прокуроры также заявили, что не знают, как записи переговоров оказались у местных журналистов.

Как стало известно ранее, Гаагу заподозрили в сговоре с Вашингтоном в расследовании трагедии MH17.